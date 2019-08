In Erlangen mit QiGong gegen die StUB

ERLANGEN - Die Bürgerinitiative "StUB ja, aber keine Kosbacher-/Wöhrmühlbrücke" hatte zu einer QiGong-Stunde auf die Wiese der Freizeitanlage an der Wöhrmühle in Erlangen eingeladen. Knapp drei Dutzend Unterstützer waren gekommen.

Die „Bürgerinitiative StUB ja, aber keine Kosbacher-/Wöhrmühlbrücke" hatte zu einer QiGong-Stunde auf die Wiese der Freizeitanlage Wöhrmühle eingeladen. © Klaus-Dieter Schreiter



"Der Wiesengrund soll ein freies Stück Grün bleiben", fordert die Vorsitzende der Bürgerinitiative, Christine Höfer-Kliesch. Eine Stadt-Umland-Bahn (StUB) würden die Wiesengrundfreunde zwar begrüßen, aber die Trasse solle doch besser über den Büchenbacher Damm verlaufen. Dann müsse man keine Natur zerstören.

Auf die Idee zu einer QiGong-Stunde auf die Freizeitanlage Wöhrmühle einzuladen sei man gekommen, weil viele der Sympathisanten die Gegend gar nicht kennen würden, meint Höfer-Kliesch. Zu den Unterstützern gehört auch die QiGong- Lehrerin Sylvia Mograbi, die an der Damaschkestraße wohnt und es ebenso nicht akzeptieren will, dass der Wiesengrund für die StUB-Trasse herhalten soll. Sie hat darum die kostenlose QiGong-Stunde gehalten. "Den Wiesengrund auf einzigartige Weise genießen" sollten die Teilnehmer an ihrer Übungsstunde, sagt sie. Anschließend informierte die BI über den geplanten Verlauf StUB-Trasse im Bereich der Wöhrmühlinsel.

