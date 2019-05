Innovations-Ranking: FAU europaweit auf Platz zwei

ERLANGEN - Welche europäischen Universitäten forschen am innovativsten und effektivsten, wo werden neue Technologien entwickelt, die der Wirtschaft einen Schub geben? Die Nachrichtenagentur Reuters hat auch 2019 wieder ein Ranking der "Most Innovative Universities" vorgestellt. Ganz vorne mit dabei: die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

An Leuven ist kein Vorbeikommen: Zum vierten Mal in Folge belegt die belgische Universität Platz eins des Rankings, Reuters begründet das unter anderem mit der hohen Zahl der Patente, die dort ausgestellt werden. Aber dahinter hat sich etwas getan: Die FAU Erlangen-Nürnberg ist von Platz fünf auf Position zwei geklettert und lässt damit renommierte Unis wie Cambridge, das Imperial College London und die École polytechnique fédérale de Lausanne hinter sich.

Als eines der Hauptargumente für diese Platzierung führt Reuters die Entwicklung eines Verfahrens an, bei dem Wasser mit Hilfe von Eisenoxid-Partikel gereinigt werden kann. Öl, Diesel und andere Kohlenwasserstoffe sollen sich an diesem "Magneten" anlagern können - eine Innovation von möglicherweise immenser ökologischer Bedeutung, denkt man nur an die regelmäßigen Ölkatastrophen in unseren Weltmeeren.

