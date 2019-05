Jugger is Coming: Der 1. Jugger-Club Erlangen hat auf dem Uni-Sportgelände an der Gebbertstraße zum Wettkampf im Stil von Game of Thrones eingeladen. Auch die kleine Amalia durfte auf dem Eisernen Thron probesitzen. Anschließend ging es auf dem Feld zur Sache. © Klaus-Dieter Schreiter