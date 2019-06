Junge Frau in Erlangen verletzt

44-Jähriger tickt aus und schleudert Frau Handy an den Kopf. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Völlig grundlos hat ein 44-Jähriger einer 21-jährigen Frau im Zug von Bamberg nach Nürnberg bei Erlangen ein Handy an den Kopf geschleudert.

Bundespolizisten nahmen den Randalierer fest. © colourbox.com



Die Frau erlitt dabei eine Verletzung am Auge und eine Schwellung an der Stirn. Bundespolizisten nahmen den Mann fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Mitarbeiter des Bahnsicherheitsdienstes übergaben am Erlanger Bahnhof den Mann an die Bundespolizei. Die Bahnmitarbeiter berichteten, dass der 44-Jährige auf Höhe Hirschaid gänzlich grundlos einer ihm unbekannten Frau sein Smartphone an den Kopf geschleudert hatte. Anschließend schlug er der Geschädigten mehrfach ins Gesicht und beleidigte die junge Frau.

Die Bambergerin erlitt durch die Gewalttaten ein geschwollenes Auge sowie eine Schwellung an der Stirn. Ein Atemalkoholtest beim italienischen Staatsangehörigen ergab einen Wert von 0,8 Promille.

