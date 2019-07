Junge Gipfelstürmer aus Erlangen

Neun Schüler der Pestalozzischule erklommen die Zugspitze - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Pestalozzischüler waren kurz vor Schuljahresabschluss auf der Zugspitze.

Den Gipfel der Zugspitze erklommen Kinder, Lehrer und Jugendsozialarbeiter. Jetzt beginnen die Ferien: Zeit zum Entspannen. Foto: Pestalozzischule



In Bayern beginnen nach der Ausgabe der Zeugnisse die Sommerferien. Auch in Erlangen freuen sich viele Kinder und Jugendliche schon längst darauf. Aber Hand aufs Herz: Ganz so hart waren bereits die letzten Wochen nicht mehr. Es wurden zahlreiche Projekte jenseits des regulären Unterrichts durchgeführt, für die während des Schuljahres keine Zeit war.

An der Erlanger Pestalozzischule wurde das Projekt "Pesta Hoch 7" durchaus ehrgeizig zum Abschluss gebracht. Neun Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen erklommen zusammen mit Mitarbeitern der Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS) und Lehrern den Gipfel der Zugspitze.

Sieben Gipfelbesteigungen hatten die Viertklässler im Rahmen des Projekts im Lauf des Schuljahres bewältigt und sich jedes Mal immer weiter in die Höhe gewagt. Die Krönung war Deutschlands höchster Berg. Nach dreitägigem Anstieg konnten sie dann endlich sagen: Die Mühe hat sich

ek