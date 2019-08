Junge Klimaschützer in Erlangen schlagen Alarm

FFF-Kundgebung macht auf IPCC-Sonderbericht aufmerksam - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Erlanger Fridays for Future-Bewegung bleibt auch in Schul- und Semesterferien weiter aktiv: Pünktlich zur Veröffentlichung des Sonderberichts des Weltklimarates gingen rund 70 Jugendliche und junge Erwachsene am Donnerstag für mehr Klimaschutz auf die Straße.

Rund 70 Schüler und Studierende demonstrierten in Erlangen für mehr Klimaschutz. Foto: André de Geare



Der Weltklimarat IPCC schlägt in seinem aktuellen Sonderbericht über den Zusammenhang von Klimawandel und Landflächen Alarm: Die Staaten, so warnen die Experten, müssen im Kampf gegen die Erderwärmung ihre Wälder besser schützen und eine klimafreundlichere Landwirtschaft fördern.

Die jungen Klimaschützer von Fridays for Future (FFF) unterlegten die Veröffentlichung mit einer sehr kurzfristig angemeldeten Demonstration in Erlangen, auch Umweltaktivisten der Erlanger und Nürnberger „Extinction Rebellion“-Gruppen waren zur Unterstützung in die Hugenottenstadt gekommen. Laut Polizei beteiligten sich rund 70 Schüler und Studierende an der Demonstration mitten in den Schul- und Semesterferien.

Die Hauptorganisatoren Paulus Guter (25) und Michael Waldmann (17) appellierten in ihren Reden auf dem Hugenottenplatz an die Politik, in den Gesetzen endlich mehr Klima- und Umweltschutz zu berücksichtigen.Mit Sprüchen und Slogans wie "Hopp, hopp, hopp Kohlestopp", "wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut" oder "Es gibt kein Recht, SUV zu fahren" demonstrierten die jungen Menschen für mehr Ökologie und Umweltschutz.

Eine kleinere Aktion von "Extinction Rebellion" gab es nach der FFF-Kundgebung auf dem Hugenottenplatz dann noch am Lorlebergplatz.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich in Erlangen immer wieder hunderte Schüler und Studenten mit Demonstrationen, Podiumsdiskussionen und sogar einem 24-stündigen Klimacamp für mehr Klimaschutz stark gemacht.Auf Initiative der FFF-Aktivisten rief der Stadtrat sogar den Klimanotstand in Erlangen aus. Damit wird das Kommunalparlament bei seinen Beschlüssen die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen und wenn immer möglich, Maßnahmen priorisieren, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen.

Am Freitag, 20. September, geht es dann mit einem großen Klimastreik in Erlangen gleich weiter: Dann sind alle, also Jung und Alt, zum Demonstrieren für mehr Umweltschutz aufgerufen