Kaum Platz für Rettungsgasse: Feuerwehr und BRK schlagen Alarm

Am Autobahnkreuz Fürth-Erlangen geht's wegen einer Baustelle eng zu - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Bei Unfällen an der Baustelle Autobahnkreuz Fürth-Erlangen ist kaum Platz für Rettungsgassen, so dass Einsatzfahrzeuge größte Schwierigkeiten haben. Nun äußern sich die Erlanger Feuerwehr und das BRK zur Situation - und appellieren an die Autofahrer.

Bei einem größeren Abstand zum Vordermann könnte die Feuerwehr im Zickzack-Kurs durch den Stau kommen — aber die Autofahrer haben das bislang nicht verstanden. © Klaus-Dieter Schreiter



Bei einem größeren Abstand zum Vordermann könnte die Feuerwehr im Zickzack-Kurs durch den Stau kommen — aber die Autofahrer haben das bislang nicht verstanden. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Massive Staus im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen sind derzeit an der Tagesordnung. Und das wird wohl noch so weiter gehen bis zur geplanten Fertigstellung der Umbaumaßnahmen im Jahre 2021. Weil es dort häufig Verkehrsunfälle gibt und ein Durchkommen für die Retter dann nur schwer möglich ist, haben sie besondere Maßnahmen getroffen.

Der Chef der Erlanger Feuerwehr, Friedhelm Weidinger, und der Rettungsdienstleiter des BRK, Thomas Heideloff, stöhnen nur, wenn man sie auf die Verkehrssituation im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth / Erlangen anspricht. Zwei Mal pro Woche sind sie in letzter Zeit dorthin ausgerückt, um Menschen aus zertrümmerten Autos zu schneiden, um Verletzten zu helfen und um den Verkehr möglichst schnell wieder zum Laufen zu bringen. Die jeweiligen Unfallstellen schnell zu erreichen, ist aber immer ein Problem. Denn es gibt keinen Standstreifen, die Fahrbahnen sind relativ schmal, da ist kaum Platz für eine Rettungsgasse, durch die ein Einsatzfahrzeug von Rettungsdienst und Feuerwehr sich quetschen könnte.

1,5 Kilometer mit Ausrüstung zu Fuß

"1,5 Kilometer sind wir am 17. April mit der Trage und der gesamten anderen Ausrüstung zu einer Unfallstelle gelaufen, weil der Rettungswagen nicht mehr weiter kam", berichtet Heideloff. Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr hatten es zwar bis zur Unfallstelle geschafft und konnten einen Schwerverletzten aus den Trümmern schneiden, doch die zuvor geschaffene Gasse hatte sich wieder geschlossen, so dass die anderen Einsatzfahrzeuge im Stau stecken geblieben waren. Nicht einmal mit dem Motorrad war die Polizei durch den massiven Stau gekommen. Das war zwar der bislang gravierendste Fall, aber ähnliche Situationen erleben die Retter immer wieder.

Dabei müssen sie sich mitunter mehrmals täglich auf geänderte Verkehrsführungen einstellen. "Wir werden zwar von der Autobahndirektion über geänderte Verkehrsführungen informiert, befahren die Baustelle auch regelmäßig, aber das fordert uns schon gewaltig", sagt Friedhelm Weidinger. Zwar sei kein Platz für eine Rettungsgasse, jedoch könnten die Autofahrer eine zügige Anfahrt der Rettungsfahrzeuge ermöglichen, wenn sie im Stau nicht so dicht aufeinander stehen würden. "Bei einem größeren Abstand zum Vordermann könnten wir im Zickzack durch den Stau kommen", erläutert der Feuerwehrchef. Aber das hat bislang kaum ein Autofahrer verstanden.

Planung umgestellt

Die Feuerwehr hat nun ihre Anfahrtsplanung umgestellt, um trotz Stau möglichst schnell zur Einsatzstelle zu gelangen. Zunächst werden von der Leitstelle mehr Fahrzeuge alarmiert als sonst, darunter auch die jeweilig nächsten Freiwilligen Feuerwehren. Die Hälfte des Rüstzuges fährt entsprechend der Unfallmeldung auf die Autobahn auf, zwei weitere Fahrzeuge fahren an der nächsten Auffahrt in Gegenrichtung auf die reguläre Fahrbahn. So könnte die Feuerwehr von der Gegenfahrbahn aus über die Leitplanke hinweg arbeiten, wenn die auf der Unfallfahrbahn anfahrenden Einsatzfahrzeuge nicht schnell genug durch den Stau kommen. Außerdem werden Feuerwehrfahrzeuge nahe der Autobahn in Bereitschaft gestellt, um gegebenenfalls von außerhalb der Fahrbahn über einen Feldweg oder eine Böschung an die Unfallstelle zu gelangen.

Bilderstrecke zum Thema Rettungsgasse im Stau bilden: Diese Regeln müssen Sie beachten Immer wieder verlieren Einsatzkräfte bei der Anfahrt zum Unfallort wertvolle Zeit, weil Autofahrer keine Rettungsgasse bilden. Doch wie verhält man sich eigentlich bei Stau auf der Fernstraße? Und welche Strafen drohen, wenn man keine Rettungsgasse freihält?



Zudem gibt es Lotsenpunkte an der Autobahnbaustelle, über die eine Zufahrt in die Baustelle teilweise möglich wäre. Für all diese "Notlösungen" muss aber die genaue Unfallstelle bekannt sein. Und das ist immer wieder ein Problem, denn die erste Meldung durch Verkehrsteilnehmer ist oftmals nicht genau genug.

Die Situation an der Großbaustelle im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth-Erlangen ist durchaus schwierig. Die Fahrbahnen sind überaus eng, es bleibt kein Platz für eine Rettungsgasse, und die Verkehrsführung ändert sich häufig. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Situation an der Großbaustelle im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth-Erlangen ist durchaus schwierig. Die Fahrbahnen sind überaus eng, es bleibt kein Platz für eine Rettungsgasse, und die Verkehrsführung ändert sich häufig. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Rettungsdienst fordert ohnehin einen Hubschrauber an, sobald erkennbar ist, dass die Anfahrt schwierig wird, um zumindest einen Notarzt schnell bei den Verletzten zu haben.

Bislang haben Feuerwehr und Rettungsdienst die schwierige Verkehrssituation am Autobahnkreuz ganz gut gemeistert. Und mit der angepassten Einsatzplanung können Unfallopfer auch mit einer schnellen Hilfe rechnen. Doch machen Weidinger und Heideloff auch klar: "Wir werden bei den Einsätzen in den meisten Fällen einen zeitlichen Verzug haben, das lässt sich bei der Situation im Bereich der Großbaustelle leider nicht vermeiden".

KLAUS-DIETER SCHREITER