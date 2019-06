Keller-Geflüster, der Podcast vom Berg

ERLANGEN - Tag 2 auf dem Erlanger Berg: Was wäre der Berg ohne seine Bands? Nichts natürlich. Deshalb haben Katharina Tontsch und Christoph Benesch in Folge zwei des Keller-Geflüsters Karan & Friends eingeladen. Kurz vor ihrem Gig am Niklas Keller sprechen Sängerin Franzi und Keyboarder Karan über das geilste Gefühl der Welt, ihre Liebe zur Bergkirchweih und Alkohol in Maßen.

Katharina Tontsch, Christoph Benesch