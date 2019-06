Keller-Geflüster, der Podcast vom Berg

Hört täglich rein in den Podcast von der Erlanger Bergkirchweih - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Tag 2 auf dem Erlanger Berg: Was wäre der Berg ohne seine Bands? Nichts natürlich. Deshalb haben Katharina Tontsch und Christoph Benesch in Folge zwei des Keller-Geflüsters Karan & Friends eingeladen. Kurz vor ihrem Gig am Niklas Keller sprechen Sängerin Franzi und Keyboarder Karan über das geilste Gefühl der Welt, ihre Liebe zur Bergkirchweih und Alkohol in Maßen.

Keller-Geflüster, Tag 2 mit Karan&friends

Katharina Tontsch, Christoph Benesch