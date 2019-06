Keller-Geflüster, Tag 11 mit den Lebensrettern

vor 1 Stunde

ERLANGEN - Sie helfen, wenn wir am Berg in Not sind: Rettungskräfte von BRK und ASB sind von früh bis spät an der Bergkirchweih im Einsatz. Und das komplett ehrenamtlich. Ein Gespräch über Teamarbeit, Adrenalin im Einsatz und die Besonderheiten des Berg-Jobs.

Die Lebensretter im Keller-Geflüster

Katharina Tontsch, Christoph Benesch