Keller-Geflüster, Tag 3 mit Axel und Thomas Fischer

ERLANGEN - Rund 20 Jahre lang bis 2017 waren Thomas und Axel Fischer, der sogar noch in einer Band dort spielte, die Wirte auf dem Erich Keller. "Wir haben vom Anstich an elf Tage rückwärts gezählt", sagen sie, "es hat unglaublich viel Spaß gemacht, war gutes Geld, aber auch hart verdient." Ein Gespräch an alter Wirkungsstätte über strippende Frauen, Kellner, die 800 Euro an einem Tag verdient haben und ein Leben lang Gänsehaut bei Lili Marleen.

Die Kellerwirte Thomas und Axel Fischer im Gespräch

Katharina Tontsch, Christoph Benesch