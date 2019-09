Kind bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

ERLANGEN - Bei einem unglücklichen Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Siebenjährigen ist das Kind verletzt worden. Der Junge brach sich das Schlüsselbein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen - und nach dem Radfahrer.

Der bislang namentlich nicht bekannte Radler war ordnungsgemäß in der Michael-Vogel-Straße in Richtung Süden unterwegs. Der Bub betrat die Straße, ohne den Radfahrer bemerkt zu haben. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge trug bei dem Unfall einen Schlüsselbeinbruch davon und wurde in ein Erlanger Krankenhaus verbracht.

Der beteiligte Radler blieb zwar vor Ort und leistete Erste Hilfe, an den erforderlichen Personalienaustausch zur Regelung der Unfallmodalitäten haben die Parteien dabei vor lauter Aufregung offensichtlich nicht gedacht.

Aus polizeilicher Sicht gilt bei dem Verkehrsunfall das Kind als Verursacher. Der beteiligte Radler wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Telefon (0 91 31) 76 01 14, in Verbindung zu setzen.

