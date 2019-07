Klauen statt kaufen: Frau suchte am Bahnhof ein neues Rad

Die Polizei erwischte die 36-Jährige in Erlangen, als sie mehrere Fahrräder testete - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Kurz nach Mitternacht hat eine zivile Streife der Erlanger Polizei am Bahnhof im Rahmen einer Fußstreife eine Fahrraddiebin festgenommen. Die 36-jährige Erlangerin war den Beamten aufgefallen, nachdem sie am Fahrradabstellplatz am Bahnhof mehrere Fahrräder ausprobierte - auf der Suche nach dem passenden.

Zunächst nahm die Frau ein Fahrrad an sich; musste aber feststellen, dass die Reifen platt waren. Nachdem sie das Fahrrad wieder zurückgestellt hatte, entnahm sie ein weiteres Mountainbike, um damit weg zu fahren. Die Beamten konnten die 36-Jährige jedoch noch anhalten und mit dem Vorwurf des Diebstahls konfrontieren.

Zu ihrem Motiv befragt, erklärte die 36-Jährige, dass sie eigentlich nur nach ihren gestohlenen Fahrrädern Ausschau hielt und sie sich eventuell ein "neues" Fahrrad mit nach Hause nehmen wollte. Gegen die Erlangerin wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

