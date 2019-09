Es ist die größte Demo seit Jahrzehnten in Erlangen: Zu Tausenden trafen sich Schüler und Erwachsene auf dem Schlossplatz, um mit Fridays for Future lautstark für das Klima zu streiken. Nach der Auftaktkundgebung am Schlossplatz schlängelte sich ein gewaltiger Demozug aus Menschen und Plakaten durch die Stadt. © Harald Sippel