Kommentar zum Elterntaxi: Schulweg ist wichtig für Kinder

Auch wenn es schwer ist, Eltern sollten ihre Kinder zur Selbstständigkeit erziehen - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Die Elterntaxis gefährden andere Kinder auf ihrem Weg in die Schule. Ganz pragmatisch ist es deshalb richtig, Hol- und Bringzonen einzurichten. Noch besser aber wäre es, wenn die Kinder ihren Schulweg alleine meistern dürften, kommentiert EN-Redakteurin Eva Kettler.

Freunde treffen, sich bewegen und selbstständig werden: Kinder sollten eigenständig in die Schule gehen dürfen. © Jonas Güttler



Zugegeben: Es kann ganz schön schwer für Eltern sein, einen Erstklässler ziehen zu lassen — so ganz allein hinaus in die große Welt, respektive: in die Schule. Aber wenn das doch nur der einzige Grund wäre, warum Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen. Oftmals trauen sie ihnen nicht zu, Wind und Wetter zu trotzen. Oder sie übertragen die eigene Bequemlichkeit aufs Kind. Denn bequem ist es ja in der Tat, wenn man sich ins Auto setzt.

Leider aber eben auch gefährlich, wenn Schulkinder sich zwischen Autos hindurchschlängeln müssen. Aus ganz pragmatischen Gründen ist es deshalb begrüßenswert, wenn Eltern Hol- und Bringzonen ansteuern können statt direkt vor den Schulen vorzufahren. Die Sicherheit der Kinder muss ganz vorn stehen.

Über einsichtige Eltern kann man nur froh sein. Noch mehr Einsicht würden sie allerdings zeigen, wenn sie ihren Kindern Gelegenheit geben würden, den Schulweg zunächst begleitet, dann selbst zurückzulegen, möglichst gemeinsam mit ihren Schulfreunden. Denn nicht nur die Bewegung ist für Kinder wichtig, sondern auch das Miteinander. Und die Selbstständigkeit.

Eva Kettler