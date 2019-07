Kommunalwahl 2020 in Erlangen: Alle Infos im Überblick

2020 wird es spannend: Schon jetzt bewerben sich sieben Kandidaten um das Amt des Oberbürgermeisters - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Rund 77.000 Wahlberechtigte haben es 2020 in der Hand: Wer wird Nürnbergs Oberbürgermeister? Wer zieht in den Stadtrat ein? Wer entscheidet in den nächsten sechs Jahren maßgeblich über die kommunalen Belange mit?

Geringe Wahlbeteiligung bei der Stadtratswahl 2014 in Erlangen: Mit 49,3 Prozent hatte sie sogar den niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. © Harald Sippel



Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am Sonntag, 15. März 2020, statt. In Erlangen werden dabei die 50 Mitglieder des Stadtrates neu besetzt. Gleichzeitig steht auch eine Oberbürgermeisterwahl an. Der amtierende OB Florian Janik (SPD) will eine zweite Amtsperiode und tritt wieder an. Derweil schickt die CSU mit Jörg Volleth den derzeiten Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat ins Rennen. Die Grünen haben sich mit großer Mehrheit für Susanne Lender-Cassens, eine von zwei Janik-Stellvertreterinnen, als OB-Kandidatin entschieden. Ferner bewerben sich um das höchste Amt der Stadt Erlangen: Holger Schulze (FDP), Joachim Jarosch (ödp), Marius Beyer (Die PARTEI) sowie Johannes Pöhlmann (Erli). Sollte es bei der Oberbürgermeisterwahl zu einer Stichwahl kommen, steht das Ergebnis in der Regel zwei Wochen nach ersten Wahlrunde fest.

Kommunalwahlen finden alle sechs Jahre statt, zuletzt am 16. März 2014. In allen 25 kreisfreien Städten Bayerns wurde damals der Stadtrat und in allen 71 Landkreisen mit mehr als 2000 Gemeinden der Kreistag gewählt - und damit auch der erste Bürgermeister, die erste Bürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014

Bei der letzten Kommunalwahl 2014 hatte sich Florian Janik (SPD) überraschend gegen den langjährigen Amtsinhaber von der CSU, Siegfried Balleis, durchsetzen können. Allerdings erst in der Stichwahl, wo er sich aber mit 63,7 Prozent der gültigen Stimmen klar durchsetzte. Siegfried Balleis von der CSU kam auf lediglich 36,3 Prozent der Stimmen.

Bei den Wahlen zum Erlanger Stadtrat errang die SPD damals 29,3 Prozent der Stimmen und 15 Sitze. Stärkste Fraktion wurde die CSU. Sie bekam 34,0 Prozent der Wählerstimmen und 17 Sitze. Acht Sitze entfielen auf Grüne/GL, vier Sitze auf die FDP sowie je zwei Sitze auf die Erlanger Linke, die ÖDP und die Freie Wählergemeinschaft (FWG).

So können Sie Ihre Stimmen 2020 verteilen

Kommunalwahl - das war die Wahl, bei der wir alle sechs Jahre mit Begriffen wie "panaschieren" und "kumulieren" konfrontiert werden. Wir erklären, was dahinter steckt und wie Sie Ihre Stimmen verteilen können.

Bei der Kommunalwahl 2020 kommt in Bayern erstmals ein neues Auszählungsverfahren zum Einsatz, das Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Es soll eine gerechtere Umrechnung der Stimmergebnisse in Mandate ermöglichen.