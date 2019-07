Kunden in Erlangen betrogen?

ERLANGEN - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betruges gegen den Inhaber eines Reisebüros in der Innenstadt. Es geht um eine sechsstellige Summe.

Symbolbild. Foto: dpa



"Sehr geehrter Kunden, Wir bedauern Ihnen mitzuteilen, das wir auf Grund von finanziellen Schwierigkeiten unseres Unternehmens schließen müssen. Wir konnten lieder Ihre Tickets nicht ausstellen. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns sehr entschuldigen", steht auf einem Zettel an der Tür des geschlossenen Reisebüros.

Mehrere Anzeigen seien bereits eingegangen, bestätigt ein Polizeisprecher. Es gehe um etliche Kunden, die in dem Reisebüro Flugtickets gekauft hätten. Wo sich der Inhaber aufhält, weiß die Polizei nicht. "Ob er sich in die Türkei abgesetzt hat, ist reine Spekulation", sagt der Polizeisprecher. "Wir ermitteln in diesem Fall."

Das Reisebüro ist auf türkische Kunden spezialisiert, bietet aber auch weltweit Flüge und Pauschalreisen an. Weil bald in Bayern Sommerferien sind, haben etliche Familien, wie seit Jahren, bei dem Reisebüro Flugtickets erworben. Jetzt müssen sie sich woanders mit Flugtickets versorgen oder zuhause bleiben.

Die Homepage des Reisebüros ist zwar noch zu erreichen, eine Abfrage nach bestimmten Reisezielen wird allerdings nicht mehr ausgeführt. Mehrere Jahre hatte das Reisebüro existiert, wodurch es in finanzielle Schieflage geriet, war nicht zu erfahren.

Immerhin bestand das Reisebüro seit 2009 und hatte in der Vergangenheit keinen Grund zur Klage gegeben. Nach der jetzt unerwartet erfolgten Schließung wollen allerdings viele Kunden ihr Geld zurück, das sie im Voraus für Urlaub oder Flugziele bereits ausgegeben hatten.

