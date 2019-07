Kurz vor der Eröffnung: Unverpackt-Laden Zero Hero in Erlangen

vor 13 Minuten

ERLANGEN - Viele fragen schon, wann es denn soweit ist. Wann der Unverpackt-Laden "Zero Hero" in der Hauptstraße in Erlangen eröffnet. "Einen fixen Termin gibt es leider noch nicht", sagt der Inhaber. Doch lange wird es nicht mehr dauern. Auch dank der rekordverdächtig-guten Crowdfunding-Kampagne.

So sieht ihr Laden in Nürnberg aus: Arthur Koenig (links) und Thomas Linhardt im Zero Hero in Gostenhof. © Roland Fengler



"Wir kriegen derzeit sehr viele Anfragen", sagt Thomas Linhardt. Viele Interessierte wollen wissen, wann der Unverpackt-Laden in der Hauptstraße in Erlangen eröffnet wird. "Einen fixen Termin gibt es leider noch nicht", sagt Linhardt. Aber so viel sei klar: Es wird wohl entweder die letzte Juli- oder die erste Augustwoche werden. "Wir bestücken gerade den Laden mit Ware", erklärt Linhardt. "Und wir sind in der Endphase."

Linhardt und sein Geschäftspartner Arthur Koenig gingen 2017 in Nürnberg mit ihrem ersten Laden "Zero Hero" an den Start. Jetzt wollen sie einen Ableger in der Hugenottenstadt aufmachen. Auf die Idee kamen sie, nachdem viele ihrer Kunden sie gebeten hatten, doch auch nach Erlangen zu kommen.

Dass dieser Schritt der richtige ist, darin sehen die beiden sich nach ihrer Crowdfunding-Kampagne bestätigt. Ihr Ziel, 40.000 Euro für den Laden in Erlangen zu bekommen, haben sie bei weitem überschritten. "Wir haben 51.000 Euro durch das Crowdfunding erhalten, so viel hat noch kein Unverpackt-Laden nach dem ersten Laden dieser Art in Berlin geschafft", sagt Linhardt. "Das hat uns schon richtig gefreut."

Für den Laden in Nürnberg habe man ebenfalls durch eine Crowdfunding-Kampagne 26.000 Euro bekommen. "Überhaupt gab es nach meiner Recherche noch nie ein so erfolgreiches Crowdfunding in Franken wie jetzt bei dem Laden in Erlangen", sagt Linhardt.

Eva Kettler