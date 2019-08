Kuscheltier einsam im Arzneigarten in Erlangen

Kleiner Hund wir wohl schon schmerzlich vermisst - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ruht er sich aus? Oder schläft er gar? Vielleicht ist er traurig, weil er vergessen wurde? Am Ende ist der kleine Stoffhund sogar krank, hat sich ein Bein gebrochen und weint?

Einsam liegt das Stoffhündchen auf der Steinbank. © Foto: Cornelia Grennan



Das auch noch im Arzneigarten des Botanischen Gartens in Erlangen, wo ja Heilkräuter in rauen Mengen wachsen. Und Janoschs kleiner Tiger ist nicht da, um ihn gesund zu machen. Was tun? Das fragte sich auch Spaziergängerin Cornelia Grennan, machte dieses Foto und schickte es den Erlanger Nachrichten.

Denn das Stoffhündchen sieht ganz so aus, als könnte es sich um ein Lieblingskuscheltier handeln. Sicher vermisst es ein Kind und ist total traurig,

mutmaßte deshalb die Spaziergängerin.