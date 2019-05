Labrador "Bruno" wurde mit Blaukorn vergiftet - Polizei warnt

MÖHRENDORF - Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der junge Labrador "Bruno", der am Mittwoch nach einem Spaziergang am Kanal bei Kleinseebach verendet ist, wurde mit blauem Schneckenkorn vergiftet. Nun ruft die Polizei Hundehalter zur dringenden Vorsicht auf.

Eine Hundehalterin war am Mittwochmorgen mit ihrem Labrador Bruno Gassi. Zuhause angekommen, ging es dem Hund immer schlechter, so dass er in eine Tierarztpraxis gebracht wurde. Dort verendete das Tier. Es wurde festgestellt, dass der Hund in den Stunden vorher blaues Schneckenkorn aufgenommen hat. Nur wenige Gramm des darin enthaltenen Wirkstoffs Metaldehyd reichen aus, um in kürzester Zeit schwere Gesundheitsschäden oder den Tod von Tieren hervorzurufen.

Im vorliegenden Fall geht die Polizei davon aus, dass das Gift gezielt mit einem Köder ausgebracht wurde, um Tiere zu schädigen. Es mussten bereits mehrere Hunde tierärztlich behandelt werden. Derzeit wird untersucht, ob in den vergangenen Tagen im Gemeindegebiet gefundene Hackfleischstücke im Zusammenhang mit den Vergiftungen stehen.

Polizei warnt Hundehalter

Die Polizei empfiehlt dringend, Hunde derzeit nicht unbeaufsichtigt laufen und an Wegrändern stöbern zu lassen. Hundehalter sollten sich über Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Vergiftungsanzeichen informieren und im Notfall frühzeitig einen Tierarzt aufsuchen.

Die Polizei Erlangen-Land nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0 91 31) 76 05 14 entgegen.

