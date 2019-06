Ländliches Idyll mitten in Erlangen

ERLANGEN - Wer den Verein Angerinitiative besucht, findet sich plötzlich mitten in Erlangen in einer ländlichen Idylle wieder.

Auf dem Abenteuerspielplatz an der Michael-Vogel-Straße ist immer super Stimmung. © Foto: Günter Distler



Denn das ist der Abenteuerspielplatz an der Michael-Vogel-Straße, den die Angerinitiative betreibt, ganz ohne Zweifel. Hier kräht einem schon mal der Hahn nach, wenn man wieder geht. Und an der Gartentür hängt ein Schild mit der Aufschrift: "Tür bitte schließen. Freilaufende Hühner".

40 Jahre Angerinitiative, 30 Jahre Abenteuerspielplatz, 20 Jahre HIPPY-Programm: Drei Jubiläen im gleichen Jahr. Und das heißt, es gibt dieses Jahr — am heutigen Freitag — ganz schön was zu feiern in der Michael-Vogel-Straße 165. Hier steht das Haus, in dem die Angerinitiative ihre Räume hat — direkt beim Abenteuerspielplatz. Zuständig ist der Verein außerdem für das Familienbildungsprogramm HIPPY, und darüber hinaus Träger eines integrativen Horts für 17 Kinder, der im selben Haus untergebracht ist.

Katrin Falke war von Anfang an dabei. Über ein Uniprojekt und einen Arbeitskreis des Kinderschutzbundes habe das Ganze angefangen, erinnert sie sich, den Kindern der vielen türkischen Familien im Angergebiet bot man eine Hilfe bei den Hausaufgaben an. 1979 stellte die Stadt schließlich eine Wohnung in der Johann-Jürgen-Straße zur Verfügung. Hier waren neben der Angerinitiative auch der türkische Kulturverein, eine Lernstube und ein Stadtteilbüro untergebracht.

Mit 13 Mitgliedern ist die Angerinitiative zwar ein kleiner Verein, aber auf die Arbeit, die sie beziehungsweise die acht Teilzeitmitarbeiter und neun Minijobber machen, dürfen sie umso stolzer sein. Denn es ist das beste Beispiel dafür, dass sich eine Präventivarbeit, wie sie hier betrieben wird, bezahlt macht — und gerade deshalb funktioniert, weil sie langfristig angelegt ist. Unterstützung finden sie im Stadtrat schon seit langem, so dass es auch Fördergelder von der Stadt gibt, und der Ausländer- und Integrationsbeirat hat sich dafür eingesetzt, dass das HIPPY-Programm ausgeweitet werden konnte.

"HIPPY" steht für "Home Interaction for Parents and Preschool Youngsters". Das Programm wurde in Israel entwickelt und wird weltweit eingesetzt. Nürnberg und Bremen waren in Deutschland die ersten Modellstandorte, Erlangen hat sich früh eingeklinkt. Es richtet sich an Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren und deren Mütter und ergänzt bzw. unterstützt die Arbeit im Kindergarten. Teilnehmen an dem zweijährigen Programm können deutsche und ausländische Familien, die ihr Kind in seiner Entwicklung fördern möchten. Derzeit nehmen 60 Familien teil, so viele wie nie zuvor, alle mit Migrationshintergrund, Flüchtlingsfamilien, Siemens-Familien.

Die teilnehmenden Kinder und Mütter lesen Bilderbücher, vor allem aber machen sie anhand von Arbeitsheften Übungen unter anderem zur Spracherziehung. Den Erfolg des Programms sieht Andrea Wendel-Dütsch vor allem darin begründet, dass die Familien regelmäßig zu Hause besucht werden — von Mitarbeiterinnen, die aus ihrem Kulturkreis kommen. "Sie sind das Herzstück von HIPPY", sagt sie. "Das Ganze ist auf Integration ausgelegt", sagt Andrea Wendel-Dütsch, und das sei auch die Motivation für die Familien.

Am Ende noch ein kleiner Rundgang und letzter Blick über den Abenteuerspielplatz. "In einer Zeit, wo die Kinder lange Schultage haben oder auch viel am Handy und am Computer sind, ist ein solcher Platz ein toller Ausgleich", sagt Katrin Falke. Von Dienstag bis einschließlich Samstag ist hier immer geöffnet, und auch in den Ferien steuern viele Kinder regelmäßig den Platz an.

Der Platz ist so schön, dass man kaum weggehen mag. Und zum Abschied kräht dann tatsächlich noch einmal der Hahn.

InfoMan kann "HIPPY" mit einer finanziellen Patenschaft unterstützen. Weitere Informationen gibt es bei der Angerinitiative unter Tel. (0 91 31) 16 04 79 bzw. 30 41 84.

EVA KETTLER