Letzter Schultag: 14-Jähriger wirft Unterlagen auf Straße

Schüler hat Materialien in Buckenhof entsorgt, dann kam die Polizei - vor 1 Stunde

BUCKENHOF - Letzter Schultag, die Unterrichtsmaterialien des vergangenen Jahres braucht also kein Mensch mehr, oder? Das dachte sich offenbar ein Schüler des Schulzentrums in Spardorf und entsorgte seine Aufzeichnungen kurzerhand am Busbahnhof in Buckenhof, indem er sie einfach auf die Straße warf.

Zeugen riefen jedoch eine Polizeistreife, die anhand der entsorgten Materialien den Verantwortlichen schnell ermitteln konnte. Die Beamten fuhren zu dem 14-Jährigen nach Hause und belehrten diesen im Beisein seiner Eltern. Der junge Erlanger musste daraufhin zurück zum Busbahnhof, wo er seine Papiere reumütig einsammelte und dann ordnungsgemäß entsorgte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en