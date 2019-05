Bestes Wetter und dazu noch für viele ein Brückentag nach dem Himmelfahrtstag: Kein Wunder, dass die Sternennacht am Freitag wieder ein ganz besonderes Ereignis war. Schon am späteren Nachmittag strömten Besucher in die Erlanger Innenstadt, um etwa bei lockeren DJ-Beats auf dem Hugenottenplatz entspannt ins Wochenende zu starten. Musik stand bei dieser Open-Air-Veranstaltung ohnehin mit im Mittelpunkt, natürlich nutzte der ein oder andere auch die längeren Ladenöffnungszeiten für einen kleinen Einkaufsbummel am Abend. © Berny Meyer