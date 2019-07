Live! Kösters und Gottwald gewinnen den Erlanger Triathlon

Die neue Radstrecke führt von Erlangen über Weisendorf, Krausenbechofen und Hannberg - vor 12 Minuten

ERLANGEN - Bereits zum 30. Mal gehen die Triathleten in Erlangen in der Mitteldistanz und der Olympischen Distanz an den Start. Mit 800 Teilnehmern ist die Veranstaltung wieder ausgebucht. Im Live-Blog begleiten wir die Sportler auf der Strecke.

