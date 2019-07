Live! Kösters und Gottwald gewinnen Erlanger Triathlon

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Spitzensport in der Hugenottenstadt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Es war ihr Heimrennen - und sie gestalteten es siegreich. Peter Kösters und Lena Gottwald, die in der Hugenottenstadt zum fünften Mal in Folge die Nase vorn hatte, haben beim Erlanger Triathlon ihre Extra-Klasse erneut unter Beweis gestellt. Eine runde Sache ist die mit 800 Teilnehmern ausgebuchte Veranstaltung nicht nur, weil sie ein Jubiläum ist. Der Live-Blog zum Mitfiebern!

Bereits am Samstag trafen Athleten und Helfer des Erlanger Triathlon am Bohlenplatz beim Get Together zusammen. Im Kreuz+Quer fand dort auch der Expertentalk mit Profi-Triathletin Kristin Liepold statt.