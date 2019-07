Liveblog: 800 Teilnehmer beim 30. Erlanger Triathlon

Die neue Radstrecke führt von Erlangen über Weisendorf, Krausenbechofen und Hannberg - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Bereits zum 30. Mal gehen die Triathleten in Erlangen in der Mitteldistanz und der Olympischen Distanz an den Start. Mit 800 Teilnehmern ist die Veranstaltung wieder ausgebucht. Im LiveBlog begleiten wir die Sportler auf der Strecke.

