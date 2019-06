Lkw-Fahrer übersieht Stau auf der A 3

Unfall mit mehreren Beteiligten auf der Autobahn - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Glimpflich ausgegangen ist ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A 3.









Auf Höhe der Anschlussstelle Tennenlohe war ein Sattelzug in Richtung Regensburg unterwegs. Der Fahrer übersah bei zähfließenden Verkehr einen Stau. Trotz Vollbremsung fuhr er auf einen Lkw am Stauende auf. Der Aufprall war so stark, dass dieser Lkw auf den nächsten Sattelzug geschoben wurde und dieser wiederum auf einen davor stehenden VW Golf.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

