Lokalsportcast im Berg-Fieber: Emotionen und HC Erlangen

Christoph Benesch und Katharina Tontsch starten den Countdown zur Bergkirchweih - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der fünften Jahreszeit können sich auch Christoph Benesch und Katharina Tontsch nicht entziehen. In der neuen Podcast-Folge des Lokalsportcast starten sie ihren ganz persönlichen Countdown zur Bergkirchweih, unter anderem mit dem HC Erlangen, dem Baiersdorfer SV und Schwimmen der SG Mittelfranken. Oder auch nicht. Denn ein wenig konfus ging es auch zu.

Für den Lokalsportcast sind die EN-Sportredakteure Katharina Tontsch und Christoph Benesch schon vorab auf die Keller gegangen und haben ihr mobiles Aufnahmestudio eingepackt. Herausgekommen ist die erste Bergkirchweih-Folge in der Geschichte des Lokalsportcast.

Lokalsportcast konfus: Die Bergkirchweih naht

Mit Freibier und einen nervenaufreibenden Spiel hat sich der HC Erlangen von seinen Fans verabschiedet. Im letzten Heimspiel dieser Saison ging es entsprechend emotional zu. Ebenso aufregend war die Relegation zur Fußball-Landesliga, in den am Ende der Baiersdorfer SV jubeln durfte. Pünktlich zur Bergkirchweih also begeben sich die Erlanger Sportler langsam in den Feier-Modus, in der Stadt spürt man schon die Vorfreude. Zwölf Tage Ausnahmezustand stehen an, am Donnerstag geht es auf dem Erlanger Berg los.

Dabei kann auch so einiges schief gehen: Lokalsportcast konfus - so muss man Folge 33 nennen, denn Katharina Tontsch und Christoph Benesch sitzen auf der Bergkirchweih - um gleich mal anzukündigen, dass der Lokalsportcast Bergpause macht. Dafür aber tritt ein anderer, täglicher Podcast in den Vordergrund. Und, noch konfuser: Zwei Beiträge, die die Redakteure ankündigen, existieren dann gar nicht. Eben alles im Berg-Fieber - hört trotzdem rein! Mit Handball vom HC Erlangen, Voltigieren bei Gut Eggenhof, Landesliga-Relegation des Baiersdorfer SV und erstmals auch Schwimmen der SG Mittelfranken. Oder auch nicht.

