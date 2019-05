Low-Tech-Gebäude für die Jugendfarm Erlangen

Zuschuss für Neubau mit geringem Energie- und Ressourcenverbrauch - vor 10 Minuten

ERLANGEN - Der Bezirksausschuss des Bezirks Mittelfranken hat die Bezuschussung eines Bauvorhabens der Jugendfarm in Höhe von 45 650 Euro bewilligt.

Ein Neubau mit geringem Energie- und Ressourcenverbrauch steckt hinter dem "Low-Tech-Funktionsgebäude", dessen Errichtung der Verein Jugendfarm Erlangen plant.

Deranerkannte Träger der freien Jugendhilfe hatte zur Realisierung des zweistöckigen Hauses mit Pellet-Heizung, Solar- und Photovoltaikanlage, in dem unter anderem Gruppenräume eingerichtet werden sollen, beim Bezirk Mittelfranken einen Zuschuss beantragt.

Die 1974 von einer Elterninitiative gegründete Jugendfarm ist seit vier Jahren als staatliche Umweltstation anerkannt, sie bietet erlebnis- und umweltpädagogische Konzepte sowie tiergestützte Pädagogik an. Großen Raum nimmt die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung ein, außerdem wurden Angebote speziell für Geflüchtete ausgearbeitet.

