Wie jedes Jahr hieß es in Erlangen auch an diesem 1. Mai wieder: Auf die Räder, fertig, los. Sehr begehrt bei den jüngeren Tour-Teilnehmern war - wie auch in den Vorjahren - die Fahrt in der Seifenkiste. Mit elektronischer Zeitmessung lieferten sich die Kinder heiße Rennen auf der abschüssigen Piste.