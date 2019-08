Mann ohne Ticket greift Busfahrer in Erlangen an

Der aggressive "amtsbekannte" Erlanger belästigte auch einige Fahrgäste - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Busfahrer wurde am Mittwochabend in Erlangen tätlich angegriffen. Dabei hatte er dem aggressiven Fahrgast bereits erlaubt, auch ohne Fahrschein einsteigen zu dürfen.

Gegen 19.25 Uhr stieg am Bahnhof ein "amtsbekannter" 38-jähriger Erlanger in den Bus. Dabei zeigte sich der Mann schon verbal aggressiv und konnte keinen Fahrschein vorweisen. Um eine Eskalation der Situation zu vermeiden, erlaubte ihm der Busfahrer trotzdem mitzufahren.

Auf der Fahrt zur nächsten Haltestelle in der Güterbahnhofstraße fing der 38-Jährige erneut an, aggressiv auf Fahrgäste einzuwirken. Unter anderem packte er eine bislang unbekannte Frau an der Schulter. Daraufhin hielt der Busfahrer an und bat den Störenfried den Bus zu verlassen. Daraufhin wurde er vom 38-Jährigen angegriffen und leicht am Arm verletzt.

Die alarmierte Streife nahm den Mann in Gewahrsam. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er wieder entlassen. Der Busfahrer konnte aufgrund seiner Verletzung nicht mehr weiterfahren. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung eingeleitet.

