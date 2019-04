Mann sprühte Kollegen Reizstoff ins Gesicht

Heftiger Streit um Handyreparatur in Erlangen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Heftiger Streit in Erlangen unter zwei Kollegen: Ein 43-Jähriger sprühte einem 24-Jährigen Reizstoff ins Gesicht, dieser schlug dem Kontrahenten daraufhin mit der Faust ins Gesicht.

Tätliche Auseinandersetzung in der Innenstadt: Am Samstag kam es vor einem Internetcafé zwischen zwei Arbeitskollegen um 14.30 Uhr wegen einer Handyreparatur zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Im Verlauf dieser zog ein 43-jähriger Erlanger ein Reizstoffsprühgerät und sprühte seinem 24-jährigen Kollegen aus Langensendelbach Reizstoff ins Gesicht. Dieser "revanchierte sich", wie die Polizei berichtet, " bei seinem Kontrahenten mit einem Faustschlag in dessen Gesicht". Die alarmierten Polizeistreifen trennten die beiden und sorgten für Ruhe. Danach wurden die Männer dem Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei leitete gegen den 43-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Gegen den 24-jährigen Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt.

