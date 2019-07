Mann von der Sicherheitswacht wurde in Erlangen attackiert

Am Altstadtmarkt wurden zwei Jugendliche aggressiv und rannten dann weg - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Mitarbeiter der Erlanger Sicherheitswacht ist von zwei Jugendlichen während seiner Streifentätigkeit in der Innenstadt angegriffen worden.

Dem 46-jährigen waren in der Passage am Altstadtmarkt zwei Jugendliche aufgefallen, wie diese offensichtlich Rauschgift vor ihm versteckten. Als er die beiden jungen Männer daraufhin ansprach, um deren Personalien festzustellen, sprangen diese plötzlich auf, schubsten den Mann zur Seite und rannten weg.

Bei der anschließenden Verfolgung kam der 46-Jährige ins Straucheln und stürzte in Glasscherben, die auf dem Asphalt lagen. Hierdurch erlitt er Schnittverletzungen an der linken Hand, die in der Notaufnahme der Universitätsklinik operiert werden mussten.

Den beiden Tatverdächtigen gelang die Flucht. Einer der Verdächtigten wird als 15-jähriger Jugendlicher beschrieben. Bekleidet war der Junge mit Sportschuhen und schwarzer Kleidung. Zeugen können sich unter (0 91 31) 76 01 14 und (0 91 31) 76 01 15 bei der Polizei melden.

