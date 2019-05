Mäusekot entdeckt: Küche in Erlanger Klinik muss schließen

Veterinäramt wurde im Klinikum am Europakanal fündig - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Küche des Klinikums am Europakanal, das zu den Bezirkskliniken Mittelfranken gehört, bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Mitarbeiter des Veterinäramtes hatten dort bei einer unangemeldeten Begehung Mäusekot gefunden.

Das Klinikum am Europakanal. Foto: André De Geare



Es habe sich um "vereinzelte Funde" gehandelt, sagte Pressesprecherin Ariane Peine auf Anfrage. Nachdem die Kontrolleure den Mäusekot entdeckt hatten, wurde die Küche unmittelbar dicht gemacht. Die Versorgung der Patienten mit Speisen ist indes gesichert.

Da nach Angaben der Klinikmitarbeiter vom Kot keine Proben genommen worden waren, sei eine Analyse nicht möglich. Das verwundert die Sprecherin, die gerne Genaueres über den Fund gewusst hätte.

Die Behebung der Mängel läuft mit Schädlingsbekämpfung und Reinigung auf Hochtouren. Peine geht nicht davon aus, dass das "Essen in Kontakt mit dem Mäusekot" gekommen ist. Kühlräume seien von den Funden nicht betroffen.

Schädlingsbefall, so betonte sie, sei in Großküchen gerade in alten Gebäuden immer wieder ein Thema. Daher führe ein Experte mindestens wöchentlich Schädlingsbekämpfung durch. Zudem würden die Flächen in der Küche mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert.