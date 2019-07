Mehr Blumenwiesen auf Erlanger Balkonen

Die Stadt Erlangen will durch eine neue Kampagne die Bürger dazu ermuntern, mehr "grüne Oasen" im Stadtgebiet zu schaffen. - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Bäume in Parks, entlang der Straßen oder auf Wiesen, zudem bunt bepflanzte Höfe, Dächer oder Balkone – all diese Grünvarianten tragen zweifelsohne dazu bei, dass eine Stadt wie Erlangen als lebenswert und wohnlich empfunden wird.

Mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger soll Erlangen noch viel grüner werden - in den Höfen, auf dem Dach, in den Vorgärten oder einfach auf dem Balkon. Mit einer neuen Kampagne soll auch auf finanzielle Anreize für Privatpersonen und Unternehmen hingewiesen werden, die „begrünende Maßnahmen“ machen. © Stadt Erlangen



Damit das auch weiterhin in Erlangen so bleibt, möchte die Stadt die Bürgerinnen und Bürger noch stärker dazu ermuntern, eigene "grüne Oasen" zu schaffen. Mit der neuen Info-Kampagne "Dein Grün. Unsere Stadt — Gemeinsam Erlangen grüner machen" will das Amt für Umweltschutz und Energiefragen sowie die Abteilung Stadtgrün auf dieses Anliegen aufmerksam machen und gleichzeitig auf ein Förderprogramm für Begrünungs-maßnahmen hinweisen.

Der Klimawandel, die Lebensqualität in einer Stadt oder auch die als schick empfundenen steinernen Vorgärten – alles spielt mit hinein in den Wunsch, jeden Einzelnen zu motivieren, sich für das Erhalten und Ausweiten von Grün in der Stadt einzusetzen. "Die Menschen sollen Grün erleben können", so OB Florian Janik bei der Vorstellung der Kampagne, die jene Aktion von 2018 "Erlanger Herzenssache – Gemeinsam für unsere Bäume", nun weiterführen soll.

Dass das Ganze "keine Eintagsfliege" ist, betonte Susanne Lender-Cassens. Dabei wies die Bürgermeisterin unter anderem auf Programme aus den 80er Jahren hin, wo man bereits die Entsiegelung von zugebauten Baumstandorten vorangetrieben hatte. "Erlangen ist eine grüne Stadt". Dennoch gehen bei der Stadtverwaltung immer wieder Beschwerden ein, da durch die diversen Bautätigkeiten bei etlichen Bürgern offenbar das Gefühl entstanden sei, dass jetzt weniger Grün vorhanden ist, so Lender-Cassens.

Viele Neupflanzungen

Dass dem nicht so ist, machte Christoph Kintopp, Leiter der Abteilung Stadtgrün, deutlich. "Wir pflanzen viel und intensiv". Allein im letzten Jahr sind 400 neue Bäume im Stadtgebiet nachgepflanzt worden. Rund 200 werden noch in diesem Jahr folgen. Allerdings muss man erst neue Standorte suchen. Dazu können die Bürger über die Internetseite der Stadt Vorschläge machen oder Wünsche äußern. Natürlich ist nicht alles realisierbar. Die Plätze müssen letztlich geeignet sein. Kein leichtes Unterfangen. Denn im Untergrund verlaufen meist reichlich Kabelstränge, Rohre und sonstige "Baumpflanzhindernisse".

Mit Plakaten, Beiträgen auf der Web-Seite der Stadt und Info-Faltblättern startet jetzt die Kampagne. Eines der Faltblätter gibt Auskunft über die Förderung von "begrünenden Maßnahmen". Das Ganze ist "leicht verständlich" und wendet sich an Privatpersonen, aber genauso auch an Unternehmen, so Reiner Lennemann, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Energiefragen. Finanzielle Anreize gibt es demnach für fünf Maßnahmen: Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelung und Begrünung von Höfen, für Baumpflanzungen und das Anlegen von insektenfreundlichen Blühflächen.

InfoMehr Infos unter www.erlangen/gruen

