Mehr Fahrradabstellplätze am Erlanger E-Werk

Die Situation bei Veranstaltungen soll entschärft werden - 14.04.2019 06:00 Uhr

ERLANGEN - Das Stadtplaner-Amt ist zum Ergebnis gekommen, dass ein Bedarf von zusätzlich 100 Abstellmöglichkeiten für Räder am Kulturzentrum an der Fuchsenwiese besteht. Diese sollen bald geschaffen werden.

"Völlig unzureichend" sind die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am E-Werk. Wesentlich mehr Stellplätze müssen her. Am besten in unmittelbarer Nähe und möglichst überdacht – das meinen jedenfalls Grüne Liste und SPD. Ihr gemeinsamer Antrag zu dieser Sache kam nun im jüngsten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss zur Sprache.

Kein Zweifel: Im Bereich des Fuchsengartens mangelt es erheblich an Abstellmöglichkeiten für Räder. Deutlich wird die Misere an den zahlreichen Rädern, die im E-Werk-Bereich herumstehen und sich auch auf den Gehwegen entlang der Häuser drängen – vor allem im Bereich des Parkplatzes Altstadt Ost.

Ein besonders drastisches "Bild" stellt sich immer wieder während diverser E-Werk-Veranstaltungen ein, wenn schließlich die Gehwege in der Umgebung nahezu komplett "zugeparkt" sind. Eben diese Situation haben SPD und die GL-Fraktion im Visier, wenn sie jetzt per Antrag für Verbesserungen an der Situation plädieren.

Neun Parkplätze weichen

Mitarbeiter aus dem Stadtplaner-Amt haben sich das Ganze genau angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass durchaus ein Bedarf von zusätzlich 100 Abstellmöglichkeiten für Räder besteht. Aber damit sollte dann auch "die Nachfrage an Fahrradabstellmöglichkeiten bei Großveranstaltungen im E-Werk gedeckt sein", wie es hieß.

Neun Auto-Parkplätze müssen nun auf dem Parkplatz Altstadt Ost daran glauben. Dafür werden 96 neue Radstellplätze geschaffen..

Bereits im zweiten Halbjahr 2019 sollen die Arbeiten über die Bühne gehen. Lediglich 18 000 Euro sind an Investitionskosten vorgesehen.

rwi