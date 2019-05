Mehrere Pkw in Erlangen beschädigt

Tausende Euro Schaden an parkenden Autos

ERLANGEN - Im Stadtgebiet Erlangen gab es in den vergangenen Tagen gleich drei Sachbeschädigungen durch Unbekannt. In allen Fällen entstand zum Teil hoher Sachschaden.

Symbolbild Polizei Foto: nordbayern.de-archiv



Im Bereich der Isarstraße wurde am Mittwochabend ein Pkw, der nur zehn Minuten geparkt war, zerkratzt; es wurde auch ein Reifen zerstochen (Sachschaden: Zirka 1000 Euro). Ebenfalls am Mittwoch, allerdings am Nachmittag, wurde ein Pkw im Stadtwesten (Heckenweg) auf dem Kundenparkplatz einer Metzgerei beschädigt. Auch hier wurden mit einem spitzen Gegenstand Kratzer im Lack verursacht, auch hier beträgt der Schaden etwa 1000 Euro.

Einen Schaden von etwa 2500 Euro verursachte ein Unbekannter an einem Pkw im Bierlachweg. Bei dem Fahrzeug, das von 26. bis zum 29. Mai dort geparkt war, wurde die linke Fahrzeugseite verkratzt.

Von allen drei Tätern fehlt noch jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter der Rufnummer 0 91 31/760-0.

