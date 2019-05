Mehrfach überschlagen: Schwerer Motorradunfall bei Kalchreuth

57-jähriger Biker streifte Verkehrsschild und stürzte - vor 31 Minuten

KALCHREUTH - Nach einem Überholvorgang auf einer Straße zwischen Weiher und Kalchreuth stürzte ein Motorradfahrer am 1. Mai. Mit der schweren Maschine überschlug sich der 57-Jährige anschließend mehrmals neben der Fahrbahn.

Am Mittwochnachmittag war ein 57-jähriger Biker mit seinem schweren Motorrad von Kalchreuth in Richtung Weiher unterwegs. Dabei überholte er mit seinem Bike ein langsam fahrendes Auto, so die Polizei. Als der Mann mit seiner Maschine wieder einscherte, kam er jedoch zu weit nach rechts und geriet ins Bankett. Der 57-Jährige versuchte noch, das Motorrad wieder auf die Fahrbahn zu lenken, er kam jedoch ins Schleudern.

Als der Biker dann auch noch ein Verkehrsschild streifte, kam es zum Sturz: Mit der schweren Maschine überschlug der Mann sich anschließend mehrfach neben der Fahrbahn. Der Mann wurde laut Polizei erheblich verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Rettungsdienst brachte den Biker in die Chirurgie nach Erlangen. Laut Polizei ist an dem Motorrad ein hoher Sachschaden entstanden.

