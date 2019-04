Messerstecherei in Erlangen: Polizei fasst einen Verdächtigen

ERLANGEN - Plötzlich zückte einer der Männer ein Messer: Nach einem Streit in der Erlanger Innenstadt stach ein bislang Unbekannter auf einen 26-Jährigen ein. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung. Jetzt fasste die Polizei einen Verdächtigen - und hat einen zweiten Mann im Visier.

Hier, in der Paulistraße, gerieten die Männer aneinander. © Harald Sippel



Am Morgen des Ostersonntags eskalierte in der Erlanger Innenstadt ein Streit. Gegen 5 Uhr geriet ein 26-Jähriger mit zwei Männern aneinander, in der Paulistraße schrie sich die Gruppe an. Im Eingangsbereich einer Gaststätte zückte einer der bislang unbekannten Täter ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Der 26-Jährige wurde verletzt und in einem Krankenhaus behandelt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Dennoch nahm die Mordkommission noch über die Feiertage Ermittlungen wegen versuchter Tötung auf. Weil der Aufwand enorm schien, richtete das Präsidium Mittelfranken eine Ermittlungskommission (EKO Ritter) ein. Mittlerweile, teilt die Polizei jetzt mit, habe man zwei Verdächtige identifiziert. Am Donnerstag schlugen die Behörden zu: Ein 14-Jähriger aus Erlangen wurde festgenommen, ein entsprechender Haftbefehl lag vor. Die "Maßnahmen zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen", heißt es in einer Pressemitteilung, "werden derzeit mit hohem Aufwand betrieben".

Am Freitagmorgen suchte die Polizei einen Parkplatz unweit des Tatortes in der Erlanger Innenstadt ab. Dort erhofften sich die Ermittler weitere Erkenntnisse und Beweismittel. Ob die Polizei dort fündig wurde, ist bislang unklar.

