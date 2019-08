Millionengrab OP-Zentrum Erlangen: Bauamt findet neue Planer

Planungsfehler und Baumängel sorgen für Mehrkosten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein Dreivierteljahr lang suchte das Staatliche Bauamt Erlangen-Nürnberg nach einem Nachfolger für den wegen Baumängeln geschassten Planer des Operativen Zentrums (OPZ) in Erlangen. Nun steht fest: Statt einem sollen's vier Planer richten.

"Wir haben für alle notwendigen vier Bereiche Planer gefunden", sagt Dieter Maußner, der zuständige Behördenleiter. Und: "Die Arbeit wird bereits aufgenommen." Bereits im November 2018 hatte die Behörde als Bauherr dem für Heizung, Lüftung und Sanitär zuständigen Ingenieurbüro gekündigt. Gründe waren Planungsfehler und Baumängel. Die Folgen: eine um mindestens zwei Jahre verlängerte Bauphase und Mehrkosten von zig Millionen.

Wie hoch der finanzielle Schaden durch die Probleme tatsächlich ist, dazu gibt es offiziell noch nicht einmal eine Schätzung. Bereits kurz nach Bekanntwerden der Probleme hatten Insider gegenüber unserer Redaktion von drohenden Mehrkosten in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro gesprochen.

Zuletzt nannten FDP-Landtagsabgeordnete in dem Zusammenhang gar die Summe von 80 Millionen Euro. "Spekulativ" nennt Maußner beide Angaben, ohne konkreter zu werden. Nur so viel: "Die von uns noch genauer zu ermittelnde Summe liegt jedenfalls deutlich und den genannten Zahlen." So oder so. Mit zwei Jahren Verspätung soll das 200-Millionen-Euro-Projekt im Jahr 2023 fertig werden.

