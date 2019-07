Minister versprechen schnelle Hilfe für die Erlanger Uni

Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Innenminister Joachim Herrmann äußern sich im Erlanger Schloss zur Gebäude-Situation an der Universität. - vor 38 Minuten

ERLANGEN - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat zur Gesprächsrunde ins Erlanger Schloss eingeladen. Es geht um die Zukunft der Uni Erlangen-Nürnberg, ihre Gebäude, den Sanierungsstau und die fehlenden Mittel im aktuellen Doppelhaushalt des Freistaats.

Wird der Investitionsstau bei der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen jetzt behoben? © dpa



"Wir haben generell eine Unterfinanzierung im Bauhaushalt an allen Hochschulen in Bayern", sagt Herrmann. "Die FAU steht derzeit gut da, aber wir müssen uns unheimlich anstrengen, damit sie auch in zehn bis 20 Jahren noch so gut dasteht."

Deshalb ist Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler gekommen und stellt sich den Fragen der Professorinnen und Professoren. Mehr als 300 Leute sitzen in der Aula des Erlanger Schlosses. Die Dekane von vier der fünf Fakultäten sind da, Stadtratsmitglieder und Landtagsabgeordnete. Kurt Höller, Vorsitzender des Arbeitskreises Hochschule und Kultur der CSU, moderiert die Runde.

"Den Termin haben wir schon seit drei Monaten geplant", stellt Sibler klar. Er sei keine Folge der aktuellen Haushalts-Debatten. "Die 1,5 Milliarden Euro, die Ministerpräsident Söder im vergangenen Jahr versprochen hat, sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern das, was die Uni wirklich braucht", sagt er. "Wir weichen von dieser Zusage keinen Zentimeter ab."

Wann das versprochene Geld an der Uni ankommt, will er aber nicht sagen: "Ich weiß, es muss schnell gehen, aber ich will hier keine Jahreszahlen nennen, weil mir die sonst nur um die Ohren fliegen." Die Zeit drängt: Die Gebäude der Chemie im Erlanger Süden, die Philosophentürme in der Innenstadt und die Erziehungswissenschaften in Nürnberg können nur noch bis zum Jahr 2024 genutzt werden.

Dass das Geld für die dringend nötigen Sanierungen, Umbauten und neue Gebäude noch nicht im Haushalt enthalten sei, habe nichts zu bedeuten. "Wichtig ist, dass der Plantitel enthalten ist, dotiert wird er erst wenn wir Baurecht haben", sagt Sibler. "Was zugesagt wurde, wird auch eingehalten werden."

Die Probleme sind aber längst da: Mathias Göken arbeitet seit 17 Jahren an der FAU. "Die Forschungsmöglichkeiten hier sind hervorragend", sagt der Professor. Allerdings hat er als Inhaber des Lehrstuhls für Werkstoffwissenschaften schon vor zehn Jahren einen Antrag auf Generalsanierung auf den Weg gebracht. Geschehen ist, außer kleinen Ausbesserungen, nichts. Jetzt haben seine Mitarbeiter nachweislich PCB im Blut, giftige Chlorverbindungen, die seit 2001 verboten sind. "Ich weiß, die Werte sind noch nicht sehr gefährlich, aber Sorgen macht uns das trotzdem allen." Als Arbeitgeber sei der Freistaat in der Pflicht, die Mitarbeiter zu schützen.

Die Gesprächsrunde dauert zwei Stunden. Die betroffenen Professorinnen und Professoren zählen Mängel und Probleme auf – der Wissenschaftsminister sagt, er kümmere sich darum. Warum ist nicht viel früher etwas passiert? "Ich bin erst seit November im Amt. Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne", sagt Sibler.

CHRISTINA MERKEL