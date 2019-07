Mit allen Vorzügen auftrumpfen

Die Stadtspitze wird für Erlangen als Sitz des neuausgerichteten Siemensbereichs Gas and Power werben und kämpfen. - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Die Stadtspitze soll kämpfen. Soll alles nur erdenklich Mögliche tun, damit die Siemens AG den Hauptsitz des Geschäftsbereichs von Gas and Power in Erlangen ansiedelt, das hat die CSU per Antrag gefordert.

Durch die Ausgliederung und Neuausrichtung der Siemens-Sparte Gas and Power wird auch über einen neuen Hauptsitz des Bereichs, der derzeit noch in Houston, Texas angesiedelt ist, nachgedacht. Die Stadtspitze soll nun alles unternehmen, dass bei der Wahl des Standorts Erlangen oder die Region die Nase vorn hat. © Harald Sippel



Durch die Ausgliederung und Neuausrichtung der Siemens-Sparte Gas and Power wird auch über einen neuen Hauptsitz des Bereichs, der derzeit noch in Houston, Texas angesiedelt ist, nachgedacht. Die Stadtspitze soll nun alles unternehmen, dass bei der Wahl des Standorts Erlangen oder die Region die Nase vorn hat. Foto: Harald Sippel



In diesem Zusammenhang möchten die Christsozialen auch gleich die Gewerbe- und Grundsteuern senken. Das löste in der Sitzung des Stadtrats eine äußerst kontroverse Debatte aus mit teils scharfen Zungenschlägen.

Bekanntlich stellt sich die Siemens AG in Sachen Gas and Power neu auf. Siemens-Chef Joe Kaeser baut den Konzern radikal um. Dabei wird die kriselnde Energiesparte Gas and Power ausgegliedert und bis September 2020 an die Börse gebracht, wie es hieß. Diese neu formierte Sparte Gas and Power umfasst die Aktivitäten in den Bereichen Öl und Gas, konventionelle Energieerzeugung, Energieübertragung und natürlich die dazugehörigen Servicegeschäfte.

Adresse in Erlangen?

Dieser Bereich beschäftigt weltweit rund 88 000 Menschen, davon etwa 20 000 in Deutschland. Der derzeitige Hauptsitz befindet sich in Houston, Texas. Noch! Denn mit der Ausgliederung und Neuausrichtung jenes Bereichs steht auch ein Umzug des Hauptsitzes im Raum. Und der soll möglichst bald eine Erlanger Adresse haben. "Die Umstrukturierung von Siemens können wir nicht aufhalten, aber wir müssen alles tun, damit sie bestmöglichst für Erlangen verläuft", meinte Jörg Volleth. Der CSU-Fraktionschef plädierte dafür, dass sich Erlangen "positiv ins Spiel bringt", und dass aus dem Rathaus "eindeutige Signale" gesendet werden – dazu gehören für die CSU eben auch Steuersenkungen – "ich denke schon, dass das eine Rolle spielt", so Volleth.

Mit der Neuausrichtung des Geschäftsbereiches sind viele offene Fragen verbunden: "Wird das neue Unternehmen auch die Schlagkraft haben, um sich zu behaupten?", fragte OB Florian Janik in die Runde. Schließlich sei das auch für die Stadt wichtig, denn in der Sparte sind dieserorts noch rund 5000 Mitarbeiter beschäftigt. Und wo wird das neue Gas-and-Power-Headquarter angesiedelt werden? OB Janik ist sich sicher: Wenn die Entscheidung für Europa, für Deutschland fällt, dann ist "Erlangen und die Region ein attraktiver Kandidat, der gute Chancen hat, weit oben im Rennen dabei zu sein." Kein Zweifel: "Das Headquarter würde uns sehr gut zu Gesicht stehen", so Janik. Natürlich weiß das Stadtoberhaupt auch, dass der Einfluss der Stadt begrenzt ist, "aber durchaus vorhanden". Auch deshalb stehen nun Gespräche mit Siemens und also mit Joe Kaeser an, in denen der Standort entsprechend angepriesen werden soll.

Allerdings möchte Janik dabei nicht mit Steuersenkungen locken. Mehr noch: Er kritisierte in Richtung CSU den seiner Meinung nach falschen Zusammenhang zwischen Standort und Steuern. Die Einnahmen aus den Gewerbe- und Grundsteuern werden schlichtweg gebraucht, um diverse Investitionen nachzuholen und den städtischen Schuldenstand zu senken. "Ein Standort kann sich auch bei etwas höheren Steuern prächtig entwickeln", meinte der OB und nannte als Beispiel die große Nachbarstadt.

An der Verknüpfung von Standort und Steuern sowie der Bedeutung und Wirkung von Steuersenkungen entzündete sich eine rege Diskussion, bei der mitunter höhere Stimmlagen und barschere Untertöne erreicht wurden. Dass die Gewerbesteuer bei solchen Entscheidungen "völlig bedeutungslos" sei, dessen war sich beispielsweise Anton Salzbrunn sicher. Der Stadtrat der Linken kritisierte energisch den "Kniefall" der CSU vor Siemens und wies darauf hin, dass der Konzern auch schon nach Nürnberg verlagert habe, obschon dort höhere Steuern kassiert werden. Deutlich moderater äußerte sich Lars Kittel. Der FDP-Mann schreibt der Gewerbesteuer in der Sache auch nur eine "extrem untergeordnete Rolle" zu und riet davon ab, zum jetzigen Zeitpunkt die Steuern zu senken. Da war auch ÖDP-Rat Frank Höppel ganz auf seiner Seite. Über Steuersenkungen könne man reden, wenn zuvor sämtliche Schulen saniert worden sind, ebenso Kindergärten, wenn die nötigen Investitionen getätigt worden sind, auch gegen den Klimawandel, und, und, und. . ., meinte Höppel.

Dass eine Diskussion über die Grund- und Gewerbesteuer im Rahmen der alljährlichen Haushaltsberatungen stattfinden müsste, wusste natürlich auch Kurt Höller. Dennoch versuchte der CSU-Rat ganz im Einklang mit Volleth deutlich zu machen, dass der Vorschlag seiner Partei als gedankliches Gesamtpaket zu sehen sei. Denn: "Wir möchten uns nicht von den Bürgern vorwerfen lassen, dass wir nicht alles getan haben, um für gute Rahmenbedingungen zu sorgen". Ein Zeichen setzen, dass "uns Siemens wichtig ist", allein darum gehe es.

Vorteile auflisten

Die CSU musste sich durchaus einiges anhören. Dennoch bekam sie auch den Rücken gestärkt. Ein Siemens-Betriebsrat, der Rederecht erhielt, erläuterte sehr genau die gegenwärtige Situation. Da er bei den Verhandlungen mit den Siemens-Oberen dabei ist und aus seinen profunden Erfahrungen heraus weiß, wie der Hase läuft, fand er nichts Falsches am Antrag der CSU. Er warnte davor, mit leeren Händen ins Gespräch mit den Siemens-Verantwortlichen zu gehen — "man muss da ein Paket schnüren, muss etwas bieten". Und so soll es auch sein.

Die Standortentscheidung ist noch offen. Gegen Ende 2019 wird man Genaueres wissen. Die Stadtverwaltung ist nun gefordert, sich mächtig ins Zeug zu legen, sämtliche Standortvorteile von Erlangen und der Region zusammenzustellen und mit diesen gesammelten Vorzügen bei den Siemens-Leuten für das neue Headquarter zu werben. Dafür erteilte die Ratsrunde einen einstimmigen Auftrag.

RAINER WICH