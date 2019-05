Mit dem E-Roller über den Siemens-Campus in Erlangen düsen

ERLANGEN - In einem Workshop mit Vertretern verschiedenster Interessengruppen werden innovative Lösungen für die Mobilität rund um den Siemens Campus gesucht.

Sichtlich Spaß hatten OB Florian Janik (l.) und Siemens Campus-Projektleiter Thomas Braun an der klimafreundlichen Art der Fortbewegung.



Sichtlich Spaß hatten OB Florian Janik (l.) und Siemens Campus-Projektleiter Thomas Braun an der klimafreundlichen Art der Fortbewegung. Foto: Rald Rödel



Mit dem Campus möchte Siemens neue Maßstäbe in Sachen "moderne Arbeitswelten" setzen. Hinzu gesellt sich jetzt das Thema "Mobilität" und die Frage, wie könnte die künftig aussehen auf dem Campus und um ihn herum? Ein ausgeklügeltes "Verkehrskonzept" soll nun gedeihen, das den Campus auch auf diesem Felde gleichsam zu einem Leuchtturm macht, der weit über die Metropolregion hinaus strahlt.

Dazu hatte Siemens Real Estate gestern rund 120 Vertreter verschiedenster Interessengruppen zu einem Workshop in die kleine Ladeshalle eingeladen. "Siemens Campus Jam" hieß das Ganze. Neuartige und fortschrittliche Lösungen waren gefragt.

Die sollten gemeinsam erarbeitet werden, wobei ein mögliches "Verkehrs- und Mobilitätskonzept Erlangen-Süd" durchaus in Einklang gebracht werden sollte mit den diversen Erwartungen, Vorstellungen und Bedürfnissen.

Selbstversuche mit Spaß

Zuvor jedoch hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, auf dem Rathausplatz verschiedene neue "Fortbewegungsmittel" selbst auszuprobieren. E-Roller, E-Scooter, E-Bikes, Hoverboards oder das Gefährt "Bio-Hybrid" von Schaeffler waren im "Angebot". Und es wurde freudig genutzt. Solche neuen Formen der Fortbewegung werden auf dem Siemens Campus eine wichtige Rolle spielen, um von A nach B zu kommen – und zwar nicht allein für die demnächst dort beheimateten Konzern-Mitarbeiter, sondern auch für die Bürger der Stadt, Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder die Technische Fakultät der Uni, die in jenem Bereich ihre Adresse haben, machte Thomas Braun, Siemens Campus-Projektleiter, deutlich.

Der „Bio-Hybrid", eine Entwicklung des Schaeffler-Konzerns, möchte im zukünftigen urbanen Verkehr seinen Platz haben. Mehrsitzer des Gefährts sind in der Entwicklung.



Der „Bio-Hybrid“, eine Entwicklung des Schaeffler-Konzerns, möchte im zukünftigen urbanen Verkehr seinen Platz haben. Mehrsitzer des Gefährts sind in der Entwicklung. Foto: Rald Rödel



Mit dem Workshop wollte man in verschiedenen Gruppen herausfinden, was die besten Konzepte für Mobilität sind – nicht allein für den Campus, auch die Mobilität für Nah- und Fernpendler, Lieferanten und Besucher waren Thema. Die ganze Bandbreite an Möglichkeiten sollte aufgezeigt werden. Auch im Hinblick darauf, dass der Campus ein "CO2-neutraler Standort" werden soll, so Thomas Braun. Dazu gehört auch, dass die ersten beiden Campus-Module bereits über 4000 Fahrradstellplätze bieten, zudem Lademöglichkeiten für E-Cars und E-Bikes. Gedacht und geplant als Beitrag zur Nachhaltigkeit und effektiver Verkehrsführung.

Oberbürgermeister Florian Janik, der etliche Runden auf dem E-Roller drehte und dabei sichtlich Spaß hatte, betonte schließlich den positiven Zusammenhang von solchen neuen Verkehrsmitteln und den Klimaschutz. "Es gibt Alternativen, das Auto einfach stehen zu lassen".

Und überhaupt das Thema Verkehr – eine der großen Herausforderungen, vor allem auch in Erlangen. "Die Förderung eines nachhaltigen Verkehrs zum Campus sowie innovative Mobilitätslösungen auf dem Campus bedeuten einen Gewinn für die gesamte Metropolregion", so Florian Janik.