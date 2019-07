Mit einer Knochenmarksspende Leben retten

ECKENTAL - Die Schülerinnen und Schüler eines P-Seminars am Eckentaler Gymnasium führen mit Unterstützung der DKMS eine sogenannte Typisierungsaktion durch. Die Suche nach Bürgern, die sich in eine Knochenmarksspenderdatei aufnehmen lassen, wird beim Sommerfest am 23. Juli fortgesetzt.

Franziska Heimhuber (Mitte) von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei klärte die Eckentaler Gymnasiastinnen und Gymnasiasten genau über die Typisierungsaktion auf. Foto: Gymnasium Eckental



Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an lebensbedrohendem Blutkrebs. Dies bedeutet, dass bei ihm die normale Blutbildung durch die unkontrollierte Vermehrung von entarteten weißen Blutzellen gestört ist. Die bekannteste dieser bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks beziehungsweise des blutbildenden Systems ist die Leukämie.

Die Transplantation geeigneter Stammzellen ist für die betroffenen Patienten häufig die einzige Aussicht auf Heilung. Deshalb verbanden die Schülerinnen und Schüler eines P-Seminars am Eckentaler Gymnasium den praxisnahen Unterricht mit sozialem Engagement. Sie führten eine sogenannte Typisierungsaktion durch und konnten dabei 101 potenzielle Spender gewinnen.

Eng arbeiteten die Gymnasiasten dabei mit der DKMS zusammen, einer gemeinnützigen GmbH, welche die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufgebaut hat. Franziska Heimhuber von der DKMS besuchte die Elftklässler in ihrem Klassenzimmer, stattete sie mit Anschauungsmaterial aus und informierte sie ausführlich über die Initiative und die Hilfe für die Kranken.

Die Typisierungsgruppe, die für ihren Einsatz bereits Urkunden von der DKMS erhielt, wird die Suche nach Bürgern, die sich in die Spenderdatei aufnehmen lassen, beim Sommerfest am 23. Juli ab 17 Uhr auf dem Gelände des Gymnasiums fortführen.

Wer die Bedingungen erfüllt, kann bei dem Fest Speichelproben von sich nehmen und zur Untersuchung einschicken lassen – ohne dadurch Verpflichtungen einzugehen. Ausführliche Informationen und ein Test zu den Voraussetzungen für eine Spende finden sich auf der Homepage www.dkms.de

