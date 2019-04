Mit Gürtel: Wüste Schlägerei in Erlanger Innenstadt

Vier junge Männer gerieten nachmittags in handgreiflichen Streit - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Zu einer wüsten Schlägerei ist es am Montag in einem Kaufhaus in der Erlanger Innenstadt gekommen. Zwei der Beteiligten wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 17.30 Uhr am Montag gerieten in der Innenstadt in Erlangen vier junge Männer in Streit, wie es die Polizeiinspektion Erlangen mitteilt. Dabei kamen auch Fäuste zum Einsatz. Ein Täter schlug sogar mit seinem Gürtel ein.

Die Auseinandersetzung ging über mehrere Minuten. Zwei der Beteiligten erlitten leichte Verletzungen im Gesicht, sie wurden schließlich vor Ort in Krankenwägen behandelt.

Die Erlanger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zuge wurde Strafverfahren gegen vier junge Männer unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Beobachtungen von Zeugen werden von der Polizei unter der Rufnummer 09131/760-114 entgegengenommen.

krei