Mit Pfrimmer-Astronautenkost durchs Grönlands Eis

Nutricia feiert das 100-jährige Bestehen der einstigen Pharmafirma Pfrimmer in Erlangen - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Drei Südtiroler Bergsteiger starteten 1983 ein waghalsiges, ja lebensgefährliches Abenteuer: Als erste Menschen durchquerten sie, ganz ohne externe Hilfsmittel, das grönländische Inlandeis an seiner breitesten Stelle. 88 Tage lang gab es an der 1400 Kilometer langen Strecke keinerlei Ansiedlung, kein Versorgungsdepot – nur eine einzige weiße Eiswüste, im Extremfall mit minus 73 Grad Gefrierschrank-Kälte und 300 km/h Hurrikan-Windgeschwindigkeit. Sie überlebten, wie fünf Jahre später zwei weitere Bergsteigerkollegen, dank ihres einzigen Proviants, den sie dabei hatten: Biosorbin MCT, eine synthetische Nahrung von Pfrimmer, älteren Erlangern bekannt als traditionsreiche einheimische Pharmafirma.

Nutricia feiert das 100-jährige Jubiläum der einstigen Pharmafirma Pfrimmer. Den Abenteurern aus Südtirol stand bei ihrer fast dreimonatigen Durchquerung von Grönlands Eiswüste nur die „Astronautenkost“ von Nutricia zur Verfügung. © Foto: Nutricia



Sie war 1919 von Jacques Pfrimmer in Nürnberg gegründet, nach der Zerstörung der Fabrikanlage 1943 dann acht Jahre später nach Erlangen umgesiedelt worden. Das Nachfolgeunternehmen Nutricia, heute im Röthelheimpark beheimatet, feiert deshalb in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum.

An Pfrimmer, das ursprünglich chirurgisches Nahtmaterial hergestellt hatte, erinnern medizinische Meilensteine – so 1925 die erste industriell hergestellte Blutersatzlösung der Welt (Tutofusin), entwickelt in Zusammenarbeit mit Prof. Wolfgang Weichardt, dem damaligen Bakteriologen der Erlanger Universität. Unzählige Verwundete des 2. Weltkriegs dürften dieser Infusionslösung ihr Leben verdanken. Dann wandte sich Pfrimmer der enteralen Ernährung zu und schuf 1959 mit Aminofusin eine Nährlösung für Kliniken im In- und Ausland. Darauf wurde die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA aufmerksam und interessierte sich Mitte der 60er Jahre für eine spezielle Trinknahrung, die Reisende im Weltall auf langen Flügen und unter Extrembedingungen mit den nötigen Nährstoffen versorgen sollte. Es war die Geburtsstunde der sog. Astronautenkost.

Die Pfrimmer-Entwicklung fand zwar – sie soll wegen des unangenehmen Geschmacks von den Astronauten abgelehnt worden sein – nie Anwendung in der Raumfahrt, doch schuf sie die Grundlage für die moderne medizinische Trink- und Sondennahrung. 1969 wurde Vivasorb als erstes Präparat zur Verwendung in der enteralen Ernährung in Deutschland eingesetzt. In Wasser gelöst, lieferte ein Päckchen 300 Kalorien. Heute ist die künstliche Ernährung ein essentieller Bestandteil, wenn es gilt, Patienten, die nicht ausreichend essen können, dürfen oder wollen – wie Menschen mit Stoffwechselstörungen, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Krebskranke oder Pflegebedürftige –, erfolgreich zu behandeln bzw. ihre Therapie möglichst positiv zu gestalten: "Grundsätzlich werden Patienten immer dann enteral ernährt, wenn die normale orale Nahrungsaufnahme nicht oder nur teilweise möglich ist." So leiden etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland, vor allem Alte und chronisch Kranke, unter einer Mangelernährung. Nutricia liefert das Gegenmittel. Auch der Raucherentwöhnungskaugummi "Nicorette" entstammt den Labors in Erlangen.

Pfrimmer ging 1991 mit der holländischen Nutricia-Gruppe zusammen, seit 2007 gehört es zur medizinischen Sparte des Danone-Konzerns (24,7 Milliarden Euro Gesamtumsatz), in über 50 Ländern weltweit vertreten. 1991 gab es den Umzug von der Hofmannstraße nach Tennenlohe "Am Weichselgarten", 2011 wurde der aktuelle Standort im Röthelheimpark bezogen. Hier arbeiten – mit Ulrich Zihla (49) und seinem Finanzkollegen Steffen Iff (50) als Geschäftsführer – etwa 200 der insgesamt 400 Beschäftigten in Deutschland, die zusammen einen Umsatz von 120 Millionen Euro erwirtschaften.

