Ein Lastwagen hatte in Alterlangen mit einem aufgerissenen Dieseltank zu kämpfen. Zuvor hatte der Fahrer des Lasters die in der Abfahrt nach Alterlangen angebrachten Warnbaken übersehen und war direkt in die Damaschkestraße zum Westbad eingefahren. Dabei riss er Sperrfposten um, die den Tank beschädigten. Die Einsatzkräfte mussten somit eine große Menge an Dieselkraftstoff abpumpen.

Der erste Ton fiel, Erlangen tauchte in Abendstimmung und sogleich wurde es magisch: Star-Geiger Nigel Kennedy machte aus "Klassik am See" am Dechsendorfer Weiher ein "Jazz am See". Hunderte Zuschauer lauschten dem Musiker in seiner fünfsätzigen Komposition zusammen mit den Hofer Symphonikern. Zusammen näherten sie sich den Themen Jazz, Rock, Klezmer, Irish Folk, Orientalik und Elektronik an.