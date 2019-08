Mitarbeiter gekündigt: K&L schließt Filiale in Erlangen Arcaden

Textil- und Modehaus wird ab 31. Oktober nicht mehr vertreten sein - vor 5 Stunden

ERLANGEN - K&L wird zum 31. Oktober die Filiale in den Erlangen Arcaden schließen. Das Textilunternehmen steckt in finanziellen Schwierigkeiten, den Mitarbeitern wurde bereits gekündigt. Ganz die Hoffnung auf eine Lösung aufgeben wollen die Verantwortlichen aber dennoch nicht.

20 Prozent Rabatt auf alles: Ende Oktober wird K&L seine Filiale im ersten Stock der Arcaden schließen. Offiziell laufen aber noch Verhandlungen wegen der Höhe der Miete. Den Mitarbeiterinnen wurde schon gekündigt. © André De Geare



20 Prozent Rabatt auf alles: Ende Oktober wird K&L seine Filiale im ersten Stock der Arcaden schließen. Offiziell laufen aber noch Verhandlungen wegen der Höhe der Miete. Den Mitarbeiterinnen wurde schon gekündigt. Foto: André De Geare



"Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Filiale müssen wir diese zum 31. Oktober 2019 schießen. Wir sind aber in Verhandlungen mit dem Vermieter, ob durch eine Mietreduzierung wieder eine wirtschaftlich tragbare Situation der Filiale geschaffen werden kann. Derzeit können wir nicht abschätzen, ob eine Lösung gefunden werden kann", sagt Rüdiger Hermann, Director Sales K&L GmbH & Co. Handels KG.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das in finanziellen Schwierigkeiten steckende Unternehmen keine Lösung findet: An den Arcaden verkünden Plakate, dass diese Filiale geschlossen wird, 20 Prozent Rabatt. Die Mitarbeiterinnen wollen aber nichts erzählen und verweisen auf die Zentrale. Nach Informationen unserer Redaktion ist allen Mitarbeiterinnen gekündigt worden.

Modehaus hat Antrag auf Insolvenz gestellt

Das in Weilheim in Oberbayern ansässige Textil- und Modehaus hatte im Oktober 2018 beim dortigen Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Im Juli 2019 stimmten die Gläubiger einer Übernahme durch die Schmid-Gruppe zu. Am 1. September wird voraussichtlich die Übernahme durch den Augsburger Textilhändler Schuh Schmid erfolgen.

Durch die Investition in nicht genannter Höhe kann K&L bereits im September das Insolvenzverfahren verlassen. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass es dank der Schmid Gruppe möglich ist, langfristig mehr als 75 Prozent der Arbeitsplätze zu erhalten.

Defizitäre Standorte werden aber geschlossen. Die Filiale im ersten Stock der Erlangen Arcaden gehört offensichtlich dazu. Dennoch bleibt noch ein bisschen Hoffnung: In Bietigheim-Bissingen eröffnete K&L jetzt eine neue Filiale.

emr