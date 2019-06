Bei bestem Sommerwetter ist das 65. Schlossgartenfest am Samstagabend in Erlangen gestartet. Tausende Besucher strömten in feiner Abendgarderobe in den Schlossgarten. Wir haben die festlichen Bilder!

Als ein Busfahrer mit seinem Fahrzeug von Nürnberg nach Tennenlohe unterwegs gewesen ist, bemerkte er, dass mit dem Motor etwas nicht stimmte. Nur kurz darauf stand der Linienbus in Flammen. Zuvor hielt der Fahrer jedoch in der Haltestelle Skulpturenpark in Tennenlohe an und bändigte die offenen Flammen mit dem Feuerlöscher. Fahrgäste waren nicht an Bord, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.