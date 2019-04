Mülleimer für Hundekottüten

Stadtteilbeirat Ost forderte spezielle Behälter für die eingetüteten Hinterlassenschaften der Vierbeiner - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Einst waren es die zahllosen Hinterlassenschaften, "Häufchen" oder "Tretminen" der Vierbeiner, die überall herumlagen und vom allgemeinen Ärgernis zum Problem wurden. Das Problem gibt es immer noch. Nunmehr in Form von gefüllten Hundekotbeuteln, die die Umwelt verschmutzen.

Der eingetütete Hundekot wird oft einfach im Grünbereich liegen gelassen.



Der eingetütete Hundekot wird oft einfach im Grünbereich liegen gelassen.



Um dieses neuerliche Ärgernis weitgehend zu vermeiden, hat der Stadtteilbeirat Ost jüngst das Aufstellen spezieller Hundekotmülleimer gefordert.

Einen akuten Mangel an "Hundekotbeutelspender" gibt es sicherlich nicht. Allein es fehlen die Mülleimer für den verpackten Hundekot. Deshalb müssen die Hundebesitzer die diversen Mülleimer nutzen. Da jedoch etliche Hundehalter offenbar nicht wissen, wo genau die stehen, werden viele Beutel einfach auf Grünstreifen oder in Büschen achtlos liegen gelassen – das jedenfalls meint der Stadtteilbeirat Ost und ruft deshalb nach "eventuell verschließbaren kombinierten Mülleimer und Spender" für die Hundekotbeutel. Überhaupt würde eine "regere Sammlung" der gefüllten Beutel in Eimern die Umwelt und nicht zuletzt die Abteilung Stadtgrün zusätzlich entlasten.

Die Abteilung selbst sieht das allerdings nicht so. Noch weitere

Entsorgungsmöglichkeiten für jene Tüten im Röthelheimpark werden da "grundsätzlich als nicht erforderlich angesehen." Schließlich gebe es bereits ein ausreichendes Angebot an Mülleimern, hieß es dazu im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss. Lediglich ein zusätzlicher Mülleimer an der Ecke Allee am Röthelheimpark/Martin-Luther-King-Weg wird als sinnvoll erachtet.

Letztlich möchte die Stadtverwaltung jene Hundehalter dazu animieren, die Kotbeutel doch in die vorhandenen Mülleimer zu versenken. Deshalb sollen die Hundekottütenspender im Röthelheimpark nun mit Übersichtkarten ausstaffiert werden, die sämtliche öffentlichen Mülleimer in der nahen Umgebung aufzeigen.

rwi